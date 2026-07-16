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Политика

«Убрали того, кто менее ценен»: Азаров объяснил, почему Зеленский уволил министра обороны

Азаров: Федорова уволили из-за невыполнения требований по мобилизации
Andrii Nesterenko/Reuters

Причиной конфликта между отправленным в отставку министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главнокомандующим вооруженными силами страны Александром Сырским стали недостаточные темпы мобилизации. Об этом заявил ТАСС украинский экс-премьер Николай Азаров.

По его словам, Сырский неоднократно заявлял о нехватке личного состава и требовал увеличить число мобилизованных. Главком ВСУ рассчитывал получать от Федорова по 40 тысяч новобранцев ежемесячно, однако фактические показатели мобилизации были значительно ниже.

«В чем суть этого конфликта? В том, что Сырскому требуется пополнение, а оно не поступает в тех объемах, которые ему необходимы... Конфликт, конечно, американцам и Зеленскому не нужен, поэтому убрали того, кто менее ценен», — сказал Азаров.

По его мнению, смена главы Минобороны не приведет к серьезным сбоям в работе ведомства, поскольку Федоров занимал этот пост лишь полгода.

На Украине проходят акции протеста против отставки Федорова, о которой стало известно накануне. Украинские СМИ связывают увольнение главы военного ведомства с конфликтом с Сырским. Сам Федоров уже признал, что хотел провести «кардинальные кадровые решения», включающие смену главкома и начальника Генштаба. Он считает, что в его отставке виноват Сырский, который «решил расколоть страну». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский раскрыл, кто может стать новым министром обороны Украины.

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