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Политика

СМИ сообщили, что в Киеве боятся за судьбу проекта Грэма о санкциях против РФ

Politico: Киев просчитывает сценарии провала проекта Грэма о санкциях против РФ
Thomas Peter/Reuters

В Киеве просчитывают возможные сценарии непринятия законопроекта американского сенатора Линдси Грэма о санкциях в отношении России и ее торговых партнеров. Об этом сообщила газета Politico.

Грэм играл важную роль посредника между сторонниками MAGA и Киевом. Он также был одним из главных инициаторов усилий в Конгрессе по пресечению обходных путей России в вопросах получения военной помощи и создания так называемого теневого флота, отмечает издание.

Украинские чиновники настаивают на том, что они продолжают дело, начатое сенатором , — одним из его последних официальных действий был визит к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы проинформировать его о последних усилиях по принятию законодательства о санкциях в отношении тех, кто покупает нефть у России.

«В Киеве некоторые опасаются за судьбу пакета санкций Грэма и прокручивают в голове ряд возможных сценариев, которые может предпринять Белый дом, чтобы сорвать принятие законопроекта. Трамп может затянуть переговоры или просто решить не использовать свои рычаги влияния против России», — говорится в статье.

По словам источника Politico, жаже если Белый дом поддержит жесткие санкции, и Сенат проголосует за это, президент США может затягивать с подписанием документа, особенно если в санкционный список будет включен Иран.

Ранее в сенате США представили обновленный вариант закона о санкциях против России.

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