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Политика

В Совфеде высказались о готовности Турции предоставить гарантии безопасности Украине

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Louisa Gouliamaki/Reuters

Готовность Турции предоставить военно-морские гарантии безопасности для Украины является «плохой идеей», если этот вопрос не учитывает проблем безопасности России. Тема о гарантиях Киеву со стороны стран НАТО требует глубокой проработки. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«То есть на Украину будут спокойно заходить любые суда, нагруженные оружием, а турецкие военно-морские силы будут их охранять. Когда недавно было нападение на турецкие танкеры, почему-то Украина не посмотрела, что это танкеры Турции и спокойно наносила по ним удары. Я думаю, что это плохая идея, ведь гарантии безопасности Украине без гарантий безопасности России рассматривать невозможно, они должны рассматриваться в комплексе — не только для Украины, но и для Москвы. Поэтому я думаю, что этот вопрос требует, конечно, глубокой проработки. Я бы не стал спешить с выводами», — сказал сенатор.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в контексте обсуждаемого вопроса о будущих гарантиях безопасности для Украины Анкара возглавит военно-морскую составляющую этой работы. Об этом дипломат сказал в Киеве на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, трансляция велась в соцсетях турецкого внешнеполитического ведомства.

Турецкий министр уточнил, что гарантии безопасности для Украины включают в себя сухопутные, морские и воздушные элементы.

Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую, по этому вопросу у Анкары со странами-союзниками есть взаимопонимание, отметил дипломат.

Ранее стало известно об отставании Франции от Германии и Британии по уровню поддержки Украины.

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