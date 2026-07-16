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Политика

Россия потребовала от ВТО разрешить спор по углеродному регулированию Евросоюза

РФ обратилась в ВТО для разрешения спора по углеродному регулированию ЕС
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с запросом об учреждении третейской группы для устранения спора в отношении так называемого Пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) Европейского союза. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России, передает ТАСС.

Отмечается, что новая группа должна оценить соответствие ПКУМ правилам соглашений ВТО.

В российском ведомстве подчеркнули, что ПКУМ является дискриминационным инструментом, который Евросоюз использует для незаконного ограничения доступа на свой рынок для конкурентной импортной продукции. Кроме того, ПКУМ представляет собой пример злоупотребления объединением «зеленой повесткой» для создания фиктивных конкурентных преимуществ европейским производителям.

19 мая российская сторона инициировала спор в ВТО против ЕС по механизму трансграничного углеродного регулирования. По мнению Москвы, данные меры несовместимы с обязательствами Евросоюза по различным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, а также еще ряду соглашений.

По утверждению российской стороны, CBAM предусматривает дополнительные сборы на импорт в ЕС товаров из третьих стран, что существенно ограничивает доступ на европейский рынок. Отмечается, что ЕС использует этот механизм, чтобы переложить свои экономические проблемы на другие страны.

Ранее ЕС отказался проводить консультации с Россией по спору о регулировании.

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