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Политика

Полянский обвинил Европу в нежелании признавать преступления Украины против мирных россиян

Полянский: реакция на террор Киева показывает, что русских в ЕС готовы убивать
Global Look Press

Реакция на террористические акты Украины против мирного населения в России свидетельствует о том, что русских в Европе готовы убивать, не считая это преступлением. Такое мнение высказал постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

По его словам, действия Киева против российских «женщин, детей и стариков» квалифицируются европейцами как необходимая самооборона.

В этих целях Европа готова не только закрывать глаза на проявления неонацизма на Украине, но и «достать из нафталина» собственные нацистские наработки, отметил Полянский. Он заявил, что любые упоминания нарушений Киевом прав русскоязычных граждан выжигаются из публичного дискурса в Европе, квалифицируются правящими элитами на континенте в качестве «российской пропаганды».

Постпред РФ добавил, что в Европе пока еще звучат «трезвые голоса», но их становится совсем мало, как это уже случалось в период прихода к власти Адольфа Гитлера и его последователей в Германии в 1930-е годы.

Ранее Полянский сообщил, что Запад использует ОБСЕ в качестве инструмента для ведения гибридной войны против России.

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