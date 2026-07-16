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Политика

Песков оценил роль Турции в урегулировании конфликта на Украине

Песков: РФ знает о готовности Турции способствовать мирному треку по Украине
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Россия знает о готовности Турции способствовать мирному треку по ситуации с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек в ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне», — сказал он.

По словам официального представителя Кремля, пока быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет. Песков добавил, что Москва сохраняет открытость для этого пути.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара продолжит активную дипломатию для урегулирования конфликта на Украине, включая инициативу по организации нового раунда росиийско-украинских переговоров.

По мнению главы МИД Турции, для продвижения переговоров по урегулированию конфликта Украине следует поддержать достигнутые в Анкоридже договоренности между Россией и США.

Ранее стало известно о переговорах Эрдогана с лидерами Запада по Украине.

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