В Малайзии решили выслать всех израильтян из страны

Граждане Израиля, каким-либо образом попавшие в Малайзию, будут немедленно депортированы. Об этом заявил журналистам премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, передает РИА Новости.

«Мы проводим расследование… Мы этого не допустим. Если такие лица есть, должны быть приняты меры. Если это граждане Израиля, то, поскольку мы не признаем Израиль, они будут немедленно депортированы», — сказал премьер, комментируя сообщения о возможном въезде в страну израильтян по паспортам третьих государств.

Все профильные силовые ведомства проводят проверку появившейся информации, отметил Анвар.

Дополнительные разъяснения будут даны компетентными ведомства позднее, добавил он.

До этого власти штата Джохор обратились в министерство внутренних дел Малайзии с требованием провести расследование из-за сообщений в социальных сетях о том, что в местном образовательном проекте в районе Форест-Сити участвуют граждане Израиля, которые могли въехать в страну по паспортам других государств.

Ранее в Малайзии арестовали студента, нюхавшего обувь однокурсницы.