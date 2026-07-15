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Общество

В Малайзии арестовали студента, нюхавшего обувь однокурсницы

Студента из Малайзии арестовали за то, что он нюхал обувь однокурсницы
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В Малайзии полиция арестовала студента, подозреваемого в преследовании и домогательствах к однокурснице. Камеры видеонаблюдения засняли, как он нюхает обувь девушки у входа в ее квартиру, пишет Mothership.

По данным СМИ, 22-летняя девушка написала заявление в полицию. Подозреваемый был задержан в тот же день. Студентка рассказала, что с апреля 2026 года он неоднократно преследовал ее как в жилом районе, так и в учебном заведении.

На записи, попавшей в руки к офицерам, видно, как подозреваемый бродит у входа в квартиру, осматривается, затем просовывает руку за металлическую решетку, берет обувь и нюхает ее. Полиция сообщила, что у задержанного нет судимостей и он не употреблял наркотики. Студент был взят под стражу для дальнейшего расследования.

Согласно законодательству Малайзии, подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мужчина заразился грибковой инфекцией легких из-за привычки нюхать свои грязные носки.

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