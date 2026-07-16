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Политика

«Мы облажались»: Вэнс сделал неожиданное признание по делу Эпштейна

Вэнс: власти США облажались с коммуникацией по делу Эпштейна
Пятница!

Администрация президента США допустила серьезные ошибки с публикацией документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Politico.

«Я говорю это совершенно откровенно: да, мы действительно облажались с коммуникацией по делу Эпштейна», — сказал Вэнс.

По его словам, Белый дом полностью провалил стратегию взаимодействия с общественностью и прессой. Сначала администрация США чрезмерно завысила ожидания от публикации материалов по делу Эпштейна, а затем столкнулась с тем, что обнародованные документы почти не содержат новой информации. Вэнс отметил, что американским властям следовало сразу обнародовать все имеющиеся данные и не затягивать процесс.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

В конце прошлого года Минюст США опубликовал часть материалов по делу Эпштейна. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ.

Ранее россиянка проникла на остров Эпштейна и взяла интервью у его двойника.

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