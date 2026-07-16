Премьер Болгарии оказался «под наблюдением» Евросоюза из-за Украины

Премьер-министр Болгарии Румен Радев оказался под пристальным вниманием Евросоюза (ЕС) из-за позиции по Украине. Об этом пишет газета Monde со ссылкой на источники в Брюсселе.

«Сейчас Радев «под наблюдением», — говорится в публикации.

Издание напомнило, что во время предвыборной кампании Радев заявлял о стремлении поддерживать отношения с Москвой без ущерба для курса Софии на евроатлантическое сотрудничество.

Недавно премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна больше не будет входить «коалицию желающих», которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву. Политик подчеркнул, что решение военного конфликта на Украине заключается не в его затягивании, а в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.

В «коалиции желающих», вдохновителями которой стали Франция и Великобритания, состоят более 30 стран. Они допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Ранее во Франции рассказали об «ударе» Болгарии по Макрону.