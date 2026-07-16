Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Премьер Болгарии оказался «под наблюдением» Евросоюза из-за Украины

Monde: премьер Болгарии Радев оказался под наблюдением ЕС из-за Украины
Global Look Press

Премьер-министр Болгарии Румен Радев оказался под пристальным вниманием Евросоюза (ЕС) из-за позиции по Украине. Об этом пишет газета Monde со ссылкой на источники в Брюсселе.

«Сейчас Радев «под наблюдением», — говорится в публикации.

Издание напомнило, что во время предвыборной кампании Радев заявлял о стремлении поддерживать отношения с Москвой без ущерба для курса Софии на евроатлантическое сотрудничество.

Недавно премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна больше не будет входить «коалицию желающих», которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву. Политик подчеркнул, что решение военного конфликта на Украине заключается не в его затягивании, а в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.

В «коалиции желающих», вдохновителями которой стали Франция и Великобритания, состоят более 30 стран. Они допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Ранее во Франции рассказали об «ударе» Болгарии по Макрону.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!