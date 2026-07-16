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Политика

Бывший нардеп оценил вероятность нового Майдана на Украине

Килинкаров: протесты на Украине из-за отставки Федорова приблизят окончание СВО 
Кадр из видео/Telegram-канал «Одесса INFO Новости | Одеса»

Протесты в ряде городов Украины, включая Киев, Одессу и Львов, после отставки министра обороны Михаила Федорова в будущем могут перерасти в массовые акции против властей. Завершение конфликта на Украине возможно только посредством протестов по всей стране, в результате которых киевский режим падет. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нардеп Спиридон Килинкаров.

«На данный момент вряд ли это выльется в Майдан, но в будущем, возможно, это станет одной из множества причин, которые могут вывести людей на улицы... Протестный потенциал Украины, если сравнивать с двумя предыдущими Майданами, гораздо выше [сейчас]», — отметил бывший украинский парламентарий.

По словам Килинкарова, на Украине в любом случае наступит «критическая точка», которая станет триггером развития масштабных протестов по всей стране на фоне насильственной мобилизации и отсутствия свободы слова Отставка Федорова подстегнет протестный потенциал Украины, считает он.

«Я не вижу никакого другого варианта завершения конфликта, кроме массовых акций протеста, которые могут привести к смене режима», — сказал экс-нардеп.

В Киеве, Львове и Одессе состоялись митинги в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. На опубликованных кадрах видно, как несколько десятков митингующих держат плакаты, на которых в частности написано: «Верните Федорова!», «Федоров – наш министр обороны» и «Лучше верните пленных, а не увольняйте Федорова».

Ранее стало известно об обострении конфликта Федорова и Сырского на Украине.

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