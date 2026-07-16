Посольство России в Австралии выразило обеспокоенность риторикой, которую, по мнению дипломатов, используют некоторые местные СМИ и представители власти в отношении русскоязычного населения. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Поводом стало интервью австралийских военнослужащих, обучающих бойцов Вооруженных сил Украины в Польше, опубликованное газетой The Australian. Внимание посольства привлек заголовок материала, в котором говорилось об обучении украинских военных «лучше убивать русских».

В российской дипмиссии заявили, что подобная формулировка представляет собой опасную риторику, которая преподносится как нечто допустимое. Также в посольстве отметили, что публикация получила политический резонанс после того, как сенатор Джеймс Патерсон разместил статью на своем личном сайте.

Кроме того, дипломаты указали, что, по их мнению, украинские военные используют западную военную помощь в том числе для ударов по мирному населению России. В связи с этим в посольстве заявили, что государства, оказывающие Киеву военную поддержку, также несут ответственность за такие последствия.

В дипмиссии подчеркнули, что распространение лозунгов с призывами к убийству русских, по их оценке, создает угрозу и для австралийцев российского происхождения, способствуя их дегуманизации.

Также в посольстве обратили внимание, что в Австралии недавно ужесточили законодательство, касающееся преступлений на почве ненависти. Дипломаты выразили сомнение, что подобная публичная риторика соответствует действующим в стране правовым нормам.

Ранее посольство заявило об усиленной подготовке Нидерландов к войне с Россией.