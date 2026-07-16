Оппоненты России атакуют гражданскую инфраструктуру от отчаяния, так как не могут добиться результата в военном противостоянии. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в беседе с ТАСС.

«Прямое военное противостояние не дает желаемого результата, что толкает оппонентов на атаки по гражданской инфраструктуре», — отметил собеседник агентства.

Он назвал подобные действия «проявлением отчаяния», а не силы.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала реакцию международных организации, включая ООН и ОБСЕ, на террористические удары ВСУ по мирным объектам России. Дипломат обратила внимание, что они не осуждают массированные обстрелы Киева, ограничиваясь лишь «мямлением». Захарова считает, что таким образом международные организации пытаются избежать ответственности, поскольку любая фиксация преступлений Киева нарушает конкретные обязательства западных стран.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что атаками беспилотников Киев хочет внести раскол в российское общество, нанести моральный и экономический ущерб. Глава государства подчеркнул, что у Киева «ничего не получится».

Ранее Путин постеснялся показать «известный жест» при упоминании о недругах России.