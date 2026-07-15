Международные организации, включая ООН (Организация Объединенных Наций) и ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), не осуждают террористические удары ВСУ по мирным объектам России, ограничиваясь лишь «мямлением». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, трансляция которого ведется на RuTube-канале дипведомства.

Дипломат считает, что «западники» не могли не знать, что ВСУ с 2014 года используют все имеющиеся вооружения для массированных обстрелов населенных пунктов. В связи с этим Захарова назвала «циничными» заявления международных организаций о том, что у них якобы нет проверенной информации о террористических ударах украинской армии по мирным объектам в России, в том числе школам, детским садам и больницам.

«Это мямление, которое мы бесконечно слышим в Секретариате ООН, от всех их представителей разных калибров», — отметила Захарова.

По ее словам, любая фиксация преступлений Киева будет вести к определенной ответственности, поскольку нарушает конкретные обязательства западных стран. Поэтому, считает дипломат, международные организации замалчивают ежедневные удары ВСУ с применением вооружений, в том числе производства стран — членов НАТО.

Ранее Захарова раскрыла, как ООН и ОБСЕ поощряют бандеровцев к новым злодеяниям.