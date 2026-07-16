«Закончится ли?»: оскорбление Навроцкого Зеленским возмутило евродепутата

Украинский лидер Владимир Зеленский оскорбил президента Польши Кароля Навроцкого, когда вручал орден Европы главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.

«Позор. Зеленский не удержался и, вручая фон дер Ляйен орден за помощь Украине, снова напал на Польшу и президента Навроцкого», — отметила она.

По мнению евродепутата, Зеленского задело, что Навроцкий лишил его высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Зайончковская-Герник обратила внимание, что во время награждения фон дер Ляйен украинский лидер подчеркнул, что орден Европы у нее никто не отнимет.

«Закончится ли наконец его отвратительная серия антипольских действий и оскорблений в адрес Польши?» — поинтересовалась политик.

Она добавила, что «твердое слово» Зеленского ничего не стоит, а украинские власти только и делают, что ухудшают отношения с Польшей.

Фон дер Ляйен получила орден Европы из рук Зеленского 15 июля. Украинский лидер указал, что эту награду «никто не сможет отменить или отобрать, потому что слово Украины — нерушимо». В указе, опубликованном на сайте офиса президента Украины, говорится, что глава ЕК награждена за «выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе».

Орден Европы утвержден на Украине 15 июля, и фон дер Ляйен стала первым человеком, который получил его.

Ранее СМИ раскрыли дальнейшие шаги Навроцкого в отношении Зеленского.