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Политика

«Закончится ли?»: оскорбление Навроцкого Зеленским возмутило евродепутата

Зайончковская-Герник: Зеленский оскорбил Навроцкого, вручая орден фон дер Ляйен
Yves Herman/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский оскорбил президента Польши Кароля Навроцкого, когда вручал орден Европы главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.

«Позор. Зеленский не удержался и, вручая фон дер Ляйен орден за помощь Украине, снова напал на Польшу и президента Навроцкого», — отметила она.

По мнению евродепутата, Зеленского задело, что Навроцкий лишил его высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Зайончковская-Герник обратила внимание, что во время награждения фон дер Ляйен украинский лидер подчеркнул, что орден Европы у нее никто не отнимет.

«Закончится ли наконец его отвратительная серия антипольских действий и оскорблений в адрес Польши?» — поинтересовалась политик.

Она добавила, что «твердое слово» Зеленского ничего не стоит, а украинские власти только и делают, что ухудшают отношения с Польшей.

Фон дер Ляйен получила орден Европы из рук Зеленского 15 июля. Украинский лидер указал, что эту награду «никто не сможет отменить или отобрать, потому что слово Украины — нерушимо». В указе, опубликованном на сайте офиса президента Украины, говорится, что глава ЕК награждена за «выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе».

Орден Европы утвержден на Украине 15 июля, и фон дер Ляйен стала первым человеком, который получил его.

Ранее СМИ раскрыли дальнейшие шаги Навроцкого в отношении Зеленского.

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