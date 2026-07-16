Трамп заявил, что Иран освободил задержанную в 2024 году американку

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Иран разрешил покинуть страну задержанной в 2024 году американке.

По его словам, женщина была незаконно задержана в декабре 2024 года при «президентстве сонного» Джо Байдена.

Сейчас освобожденная, по словам главы Белого дома, уже покинула Иран и находится в безопасности. Он выразил признательность Ирану за этот «жест доброй воли».

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. По информации Reuters, свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios сообщило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский лидер объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что больше не видит смысла в переговорах.

Ранее Путин и Трамп обсудили Иран.