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Политика

Трамп посоветовал Ирану ‹вести себя хорошо»

Трамп: в Иране все понимает, им следует вести себя хорошо
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп посоветовал Тегерану «вести себя хорошо». Об этом он сказал во время общения с журналистами в Пенсильвании, пишет РИА Новости.

«Они (Иран) практически все знают, они понимают, что к чему. Им лучше вести себя хорошо», — сказал он.

ВС США с 8 июля несколько раз атаковали Иран. Амеркианская сторона сообщал, что это был ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

В ответ на это силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по объектам США в Бахрейне и Кувейте. По данным КСИР, поражены ангары на базе Шейх Иса в Бахрейне, а также площадка развертывания беспилотников на базе Али аль-Салем в Кувейте.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. По информации Reuters, свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Ранее США расширили санкции против Ирана.

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