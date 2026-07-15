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Политика

США расширили санкции против Ирана

Минфин США: ведены санкции против 10 физлиц, 24 компаний и 20 судов Ирана
Global Look Press

Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Ирана, включив в «черный список» 10 физических лиц, 24 компании и 20 судов. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства финансов США.

В частности, под ограничения попал бизнесмен Али Рахбармадани, у которого американские власти нашли двойное российско-иранское гражданство.

По данным минфина США, новые меры направлены на усиление давления на иранского предпринимателя Мохаммада Хоссейна Шамхани и его деловых партнеров. В Вашингтоне считают, что он причастен к обходу западных санкций и организации нелегальных перевозок.

«Сеть Шамхани остается крупной силой, стоящей за экспортом нефти Ирана, а также вышла в сферу мировых контейнерных перевозок и торговли сырьевыми товарами... Иранский режим выживает за счет обмана, и сеть Шамхани является одним из его самых прибыльных двигателей», — отмечается в заявлении.

В санкционный список попали граждане Дании, Индии, Италии и Великобритании, компании из Гонконга, ОАЭ и Сингапура, а также суда под флагами Антигуа и Барбуды, Барбадоса, Маршалловых островов и Палау.

Кроме того, ограничения затронули несколько судов, которые, по данным минфина США, используются Шамхани для перевозки грузов между Ираном и Россией через Каспийское море.

В ведомстве добавили, что с учетом новых рестрикций санкции уже охватили 200 физических и юридических лиц, а также судов, которые связаны с деятельностью Шамхани.

Ранее Трамп допустил внесение Ирана и «Хезболлы» в проект санкций против России.

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