В МИД РФ высказались о планах по созданию общеевропейской системы ПРО

Россия рассматривает планы по созданию общеевропейской системы противоракетной обороны (ПРО) как шаг по интеграции Украины с НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы рассматриваем это как очередной шаг по подтягиванию киевского режима к общенатовской военной парадигме и, насколько это возможно на данном этапе, к соответствующим структурам Североатлантического блока», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что подобные планы не преследуют сугубо оборонительный характер. По ее словам, общеевропейская система ПРО может стать «сегментом глобальной ПРО США». Такая инициатива будет рассматриваться Вашингтоном как элемент для приобретения «подавляющего военно-стратегического превосходства», подчеркнула дипломат.

В мае газета Politico сообщила, что Украина ускорила разработку своей системы противоракетной обороны на фоне острого дефицита американских перехватчиков Patriot и предложила интегрировать свою технологию с общеевропейскими системами, чтобы снизить критическую зависимость от поставок из США.

Ранее эксперт назвал две причины, почему Европа и Украина не смогут создать общую систему ПРО.