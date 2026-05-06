Названы две причины, почему Европа и Украина не смогут создать общую систему ПРО

Создание общей системы противоракетной обороны (ПРО) для Европы и Украины, о чем говорят украинские официальные лица, невозможно из-за дороговизны такого проекта и незаинтересованности Брюсселя в инициативе. Европейские страны укрепляют свои вооруженные силы по отдельности. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Такая система не может быть создана по двум причинам. Первая причина – американцы в свое время пытались создать ЕвроПРО и глобальную ПРО. Не получилось. Были потрачены огромные миллиарды, но все деньги ушли в пустоту. Ничего там не удалось. Но это привело к серьезнейшему столкновению с Россией в 2007 году, когда у нас действительно возникла первая ситуация, когда Российская Федерация настоятельно требовала объяснить, зачем нужно устраивать вот это безумство, тратить огромные деньги, против кого это. Объясняли, что это против Северной Кореи и Ирана. Это тогда было смехоподобно», — сказал эксперт.

Второй причиной невозможности создать общую систему ПРО Европы и Украины Коновалов назвал незаинтересованность в таком шаге со стороны Брюсселя.

«Зачем Европе создавать единую систему противоракетной обороны с Украиной. Сейчас как раз тенденция другая. Европейские страны на фоне того, что американцы больше уже не считают очевидным важность существования такого блока, как Североатлантический альянс (Трамп вообще показательно выводит войска с территории Германии), задумываются о создании своих собственных систем. Зачем им делиться с Украиной, судьба которой совершенно понятна?», — отметил он.

До этого газета Politico со ссылкой на заявления украинских официальных лиц и представителей оборонной промышленности сообщила, что Украина ускоряет разработку своей системы противоракетной обороны на фоне острого дефицита американских перехватчиков Patriot и предлагает интегрировать свою технологию с общеевропейскими системами, чтобы снизить критическую зависимость от поставок из США.

Ранее в США заявили, что Украина не сможет продержаться и пары дней без западной помощи.