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Политика

Захарова уличила власти Украины в предательстве поддержавшего их народа

Захаова: Киев ставит на колени тех, кто выходил за него на Майдан
Александр Кряжев/РИА Новости

Власти Украины ставят на колени тех, кто выходил за них на Майдан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Таким образом дипломат прокомментировала арест граждан Украины, которые вышли на протест против сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике) во Львове.

«Помните, как поставили «Беркут» на колени и как те же самые, я думаю, ребята радовались, смеялись, улюлюкали, считали, мол, «вон заслужили они, они же москали», как их называли. <...> Вот теперь на колени поставлены те, кто смеялся над так называемыми москалями», — сказала представитель ведомства.

8 июля издание «Страна.ua» сообщило о протестах во Львове, которые были вызваны действиями ТЦК, связанными с принудительной мобилизацией. Источники утверждают, что сотрудники военкомата задержали и применили силу к молодому человеку 1996 года рождения. В ответ местные жители окружили служебный автомобиль и перевернули его.

Ранее в Раде заявили о проседании темпов мобилизации на Украине.

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