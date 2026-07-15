Губернатор ответил на критику Собчак из-за поездок «в условиях дефицита топлива»

Филимонов пригласил в гости Собчак после критики его поездок на мотоцикле

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пригласил журналистку и блогера Ксению Собчак в гости после критики его поездок на мотоцикле на фоне проблем с топливом. Глава региона обратился к ней в своем Telegram-канале, опубликовав аудиосообщение.

«Дорогая Ксения Анатольевна <...> приглашаю вас вместе с супругом, с семьей, посетить нашу родную Вологодскую область», — написал Филимонов.

Накануне вечером губернатор опубликовал в соцсетях видео поездки на мотоцикле, подписав его: «На Северной Руси очень хорошо. Восхитительно красиво! Путешествуйте по нашей Вологодчине». Собчак колко отреагировала на эту запись, отметив, что в «в условиях топливного дефицита это не самая лучшая идея».

До этого Филимонов сообщил, что власти Вологодской области совместно с поставщиками перестраивают логистику и ждут дополнительных поставок топлива в ближайшее время. Он рассказал, что объемы поставок, в частности, существенно увеличит компания «Лукойл», которой принадлежат 90% АЗС в регионе. По словам губернатора, сейчас топливо поступает в регион в прежнем объеме, однако потребность в нем увеличилась почти в два раза.

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