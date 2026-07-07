В Вологодскую область поступят дополнительные объемы топлива

Власти Вологодской области совместно с поставщиками перестраивают логистику и ждут дополнительных поставок топлива в ближайшее время. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Он рассказал, что компания «Лукойл», которой принадлежат 90% АЗС в регионе, существенно увеличит объемы поставок. По его словам, сейчас топливо поступает в регион в прежнем объеме, однако потребность в нем увеличилась почти в два раза.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист спрогнозировал, когда в РФ закончится топливный кризис.