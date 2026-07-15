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Политика

В Китае рассказали, как Лавров заставил Запад замолчать

Sohu: жесткая риторика Лаврова заставила Запад замолчать
Сергей Гунеев/РИА Новости

Страны Запада «погрузились в молчание» после заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о подрыве доверия к западным государствам. Об этом пишет китайский портал Sohu.

Журналисты отметили, что заявление главы МИД РФ было намного жестче, чем прежняя риторика российской дипломатии.

«На этот раз заявление Лаврова было совершенно иным. Он прямо сказал, что добрая воля и надежды России полностью исчерпаны. Как только прозвучали эти замечания, западный мир погрузился в редкое коллективное молчание. Никто не осмелился ответить на них», — говорится в материале.

Портал добавил, что раньше Россия при обострении отношений оставляла окно для продолжения диалога. Однако сейчас, как считают авторы статьи, Москва может оставить за собой право воспринимать любые предложения о переговорах и прекращении огня как попытку выиграть время.

9 июля Лавров заявил, что Россия утратила доверие к Западу в отношении его намерений вести переговоры по ситуации на Украине. По его словам, запас «доброго отношения и надежд был окончательно исчерпан».

Ранее Лавров призвал Турцию к жесткому сигналу Украине из-за атак на газопровод в Черном море.

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