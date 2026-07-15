Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Политика

Эксперт указал на важный нюанс в заявлении Парижа об отправке войск на Украину

Полковник Баранец: НАТО отправит войска на Украину только после прекращения огня
Ludovic Marin/Reuters

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал намерение так называемой «коалиции желающих» отправить войска на территорию Украины.

Эксперт обратил внимание, что европейские лидеры уже делали подобные воинственные заявления, однако нынешнее от них отличается.

«Чем отличается нынешнее заявление Макрона и Стармера от предыдущего с той оговоркой, которую вы сказали: «Только после прекращения огня». Поняли меня? Вот это радикально меняет дело. Если раньше инициатор этой идеи Макрон говорил: «Мы сейчас ведем миротворческое...». Сейчас они оговариваются жирным шрифтом: «только после прекращения огня». — отметил эксперт.

При этом он не исключил, что Запад действительно может под прикрытием «учений» разместить своих военнослужащих на Украине. К такому развитию событий, по его словам, Россия готова.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих». Его участники в том числе приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Кроме того, они подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году.

Телеканал Euronews до этого сообщал, что Франция на саммите может предложить после урегулирования конфликта развернуть на Украине многонациональные силы.

Ранее аналитик объяснил решение Болгарии выйти из «коалиции желающих».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!