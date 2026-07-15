Эксперт указал на важный нюанс в заявлении Парижа об отправке войск на Украину

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал намерение так называемой «коалиции желающих» отправить войска на территорию Украины.

Эксперт обратил внимание, что европейские лидеры уже делали подобные воинственные заявления, однако нынешнее от них отличается.

«Чем отличается нынешнее заявление Макрона и Стармера от предыдущего с той оговоркой, которую вы сказали: «Только после прекращения огня». Поняли меня? Вот это радикально меняет дело. Если раньше инициатор этой идеи Макрон говорил: «Мы сейчас ведем миротворческое...». Сейчас они оговариваются жирным шрифтом: «только после прекращения огня». — отметил эксперт.

При этом он не исключил, что Запад действительно может под прикрытием «учений» разместить своих военнослужащих на Украине. К такому развитию событий, по его словам, Россия готова.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих». Его участники в том числе приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Кроме того, они подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году.

Телеканал Euronews до этого сообщал, что Франция на саммите может предложить после урегулирования конфликта развернуть на Украине многонациональные силы.

Ранее аналитик объяснил решение Болгарии выйти из «коалиции желающих».