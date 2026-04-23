Уходящий с поста главы МИД Венгии Сийрято сделал заявление о России

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Уходящий глава МИД Венгрии Сийярто: я никогда не служил интересам России
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Уходящий с поста министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что никогда не служил интересам России. Так в интервью Telex он ответил на вопрос, можно ли считать его работу государственной изменой.

Сийярто заявил, что 11 лет работал над «нормальными, прагматичными отношениями с Россией». Он подчеркнул, что Венгрия выиграла от дешевых российских энергоносителей.

Министр подчеркнул, что его оскорбляет, когда его называют пророссийским агентом, поскольку он «никогда не служил российским интересам».

«Обвинять кого-то в измене – это очень серьезное дело», – заявил Сийярто.

21 марта газета The Washington Post сообщила, что Сийярто якобы регулярно звонит Лаврову во время перерывов в заседаниях министров иностранных дел стран-членов ЕС. По словам журналистов, таким образом глава МИД Венгрии предоставляет российскому коллеге доступ к «деликатным дискуссиям» в рамках Европейского союза. Как утверждает издание VSquare, во время созвонов Сийярто и Лавров, в том числе, обсуждали возможность отмены антироссийских санкций.

Позднее Сийярто заявил, что не считает проблемой публикацию своего телефонного разговора с Лавровым.

Ранее Лавров отреагировал на сообщение о прослушке его разговора с Сийярто.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
