Уходящий с поста главы МИД Венгии Сийрято сделал заявление о России

Уходящий глава МИД Венгрии Сийярто: я никогда не служил интересам России

Уходящий с поста министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что никогда не служил интересам России. Так в интервью Telex он ответил на вопрос, можно ли считать его работу государственной изменой.

Сийярто заявил, что 11 лет работал над «нормальными, прагматичными отношениями с Россией». Он подчеркнул, что Венгрия выиграла от дешевых российских энергоносителей.

Министр подчеркнул, что его оскорбляет, когда его называют пророссийским агентом, поскольку он «никогда не служил российским интересам».

«Обвинять кого-то в измене – это очень серьезное дело», – заявил Сийярто.

21 марта газета The Washington Post сообщила, что Сийярто якобы регулярно звонит Лаврову во время перерывов в заседаниях министров иностранных дел стран-членов ЕС. По словам журналистов, таким образом глава МИД Венгрии предоставляет российскому коллеге доступ к «деликатным дискуссиям» в рамках Европейского союза. Как утверждает издание VSquare, во время созвонов Сийярто и Лавров, в том числе, обсуждали возможность отмены антироссийских санкций.

Позднее Сийярто заявил, что не считает проблемой публикацию своего телефонного разговора с Лавровым.

Ранее Лавров отреагировал на сообщение о прослушке его разговора с Сийярто.