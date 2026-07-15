Италия может вступить в конфликт с ЕК из-за новой реформы Мелони

Правительство Джорджи Мелони планирует провести крупнейшую за три десятилетия реформу законов об охоте, наделив охотников статусом «биорегуляторов». Законопроект вызвал политические споры внутри Италии, а также может спровоцировать серьезный конфликт с Еврокомиссией (ЕК), пишет Politico.

По информации издания, законопроект об охоте уже одобрен Сенатом и рассматривается сельскохозяйственным комитетом парламента. Новая реформа расширяет права охотников, увеличивая площади угодий, продлевая сезоны и расширяя список разрешенных для добычи видов. Наиболее спорным пунктом закона стало новое определение охотников как «биорегуляторов», защищающих биоразнообразие видов.

Однако, как отмечает Politico, в декабре 2025 года ЕК направила Риму официальное письмо с предупреждением о возможном нарушении директивы Евросоюза по птицам. Глава сельскохозяйственного комитета Сената Италии Лука Де Карло, в свою очередь, отверг все обвинения в политической подоплеке реформы, заявив, что итальянское правительство решило адаптировать закон, которому уже 30 лет, к современному экологическому и охотничьему контексту.

До этого сообщалось, что с марта 2025 года в Европе разрешили охоту на волков.

Ранее премьер Италии раскритиковала Евросоюз.