Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Премьер Италии раскритиковала Евросоюз

Мелони назвала Евросоюз недальновидным бюрократическим гигантом
Remo Casilli/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала Евросоюз, назвав его бюрократическим гигантом, проявляющим недальновидность, когда дело доходит до глобальных проблем. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках съезда ассоциации итальянских промышленников Confindustria Мелони выразила обеспокоенность нынешней конфигурацией ЕС, который слишком часто жертвовал конкурентоспособностью и стратегическим ростом «на алтаре идеологических и технократических подходов».

Премьер высказала требования к ЕС, чтобы объединение «делало меньше, но лучше», устанавливало разумные приоритеты и действовало быстро при принятии решений.

По ее мнению, Италии надо найти баланс между обеспечением обороны и помощью семьям и предприятиям. В ином случае, завтра будет нечего защищать.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Европейский союз в лицемерном поведении в вопросе отказа от российских нефти и газа.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе недовольны смягчением санкций США против России.

 
Теперь вы знаете
Арест имущества релокантов, отсрочка от армии для новой категории россиян и аномальное нашествие комаров. Главное за 26 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!