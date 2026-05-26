Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала Евросоюз, назвав его бюрократическим гигантом, проявляющим недальновидность, когда дело доходит до глобальных проблем. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках съезда ассоциации итальянских промышленников Confindustria Мелони выразила обеспокоенность нынешней конфигурацией ЕС, который слишком часто жертвовал конкурентоспособностью и стратегическим ростом «на алтаре идеологических и технократических подходов».

Премьер высказала требования к ЕС, чтобы объединение «делало меньше, но лучше», устанавливало разумные приоритеты и действовало быстро при принятии решений.

По ее мнению, Италии надо найти баланс между обеспечением обороны и помощью семьям и предприятиям. В ином случае, завтра будет нечего защищать.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Европейский союз в лицемерном поведении в вопросе отказа от российских нефти и газа.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе недовольны смягчением санкций США против России.