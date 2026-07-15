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Политика

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о производстве 20 млн дронов в год

Депутат Чепа назвал игрой на публику обещание Зеленского о 20 млн дронов в год
Teresa Suarez/Reuters

У Украины нет экономической базы для производства 20 миллионов дронов в год, о чем заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Киев не сможет это сделать даже с помощью Европы. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Ясно, что этого никогда не будет, даже если они в счет дронов будут какие-то детские игрушки производить. Такого количества они все равно не произведут», — подчеркнул парламентарий.

Как отметил Чепа, у НАТО также нет соответствующих ресурсов, чтобы обеспечить такие масштабы производства БПЛА, о каких говорит Зеленский.

«Это просто игра на публику», — подытожил депутат.

Украина намерена производить 20 млн дронов в год. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Ранее в России оценили угрозы Киева о производстве 10 млн дронов.

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