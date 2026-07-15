В сети сравнили фото Макрона в начале и в конце его президентства

Собчак показала, как Макрон изменился за девять лет президентства

В сети сравнили фото президента Франции Эммануэля Макрона в начале и в конце президентства. Коллаж опубликовала российская журналистка и блогер Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Она выложила два снимка Макрона с его первого и последнего в качестве главы государства парада ко Дню взятия Бастилии. Разница между фото составляет девять лет: первый кадр датирован 14 июля 2017 года, а второй — 14 июля 2026-го. На первом снимке французскому лидеру 39 лет, а на втором — 48 лет.

Кадры сделаны в одном и том же месте – напротив Триумфальной арки в Париже. В обоих случаях Макрон запечатлен в профиль. Можно заметить, как президент Франции за это время постарел: появились глубокие морщины на лице, а виски поседели.

Полномочия Макрона на посту президента заканчиваются 13 мая 2027 года. Он не сможет принять участие в следующих выборах, так как занимает должность французского лидера два срока подряд. Вероятным преемником Макрона может стать лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен Жордан Барделла. Среди других кандидатов СМИ называют бывшего премьер-министра Франции Габриэля Атталя.

Ранее во Франции высмеяли Макрона за фото из спортзала.