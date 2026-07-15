Потанин рассказал Путину о ситуации с импортозамещением ПО

Потанин доложил Путину об успехах в области импортозамещения ПО

Глава горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин доложил президенту Владимиру Путину об успехах в области импортозамещения программного обеспечения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Программное обеспечение заменили практически полностью и теперь не зависим от наших некогда западных партнеров», — сказал Потанин на встрече с главой государства.

Ранее «Норникель» представил на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) реальные рабочие инструменты на базе искусственного интеллекта, которые уже сегодня контролируют 80% ключевого оборудования компании. Потанин рассказал, что к 2030 году две трети технологических процессов будут выполняться с помощью искусственного интеллекта.

В мае в пресс-службе компании «Стахановец» рассказали, что переход крупной российской машиностроительной компании на отечественное программное обеспечение привел к обнаружению многолетнего канала утечки данных. Как выяснилось в ходе расследования, несколько рабочих станций, включая компьютер заместителя главного инженера, регулярно отправляли данные на внешние серверы, зарегистрированные в недружественной юрисдикции. Передача происходила по ночам небольшими пакетами, маскируясь под системный трафик.

Ранее импортозамещение в IT сравнили с рынком китайских авто в России.