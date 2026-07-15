Политолог оценил растущее число протестов на Украине

Политолог Кеворкян: протесты на Украине вряд ли приведут к серьезным беспорядкам

Политический обозреватель Константин Кеворкян в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал протесты в Киеве из-за повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Число стихийных митингов на Украине, по его мнению, будет только расти, поскольку продолжают дорожают дорожать коммунальные услуги, вода и топливо, а экономическая динамика быстро ухудшается.

«Кроме того, массовое раздражение общества вызывает и политика насильственной мобилизации, которая стала показателем отношения киевского режима к собственным гражданам, даже самым лояльным», — отметил эксперт.

При этом он усомнился, что протесты будут тщательно организованы извне. Скорее, по его словам, это будут обычные народные выступления, которые без поддержки организующей силы в условиях жесткого режима обречены на провал.

Накануне люди собрались у Киевской городской государственной администрации с требованием отменить новые тарифы и ввести мораторий на повышение стоимости проезда в общественном транспорте.

По данным СМИ, уже 15 июля цена поездки в киевском метро вырастет до 30 грн (около $0,67), а часть маршруток повысит стоимость проезда до 25 грн (около $0,56).

Ранее стало известно о резком росте цен на продукты на Украине.