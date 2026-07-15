Экономист объяснил, почему Трамп не введет новые санкции против России

Экономист Зубец: в США примут проект о санкциях против РФ, но Трамп их не введет

Законопроект США о новых санкциях против России, предусматривающий давление на страны, которые продолжают закупать российские энергоресурсы и позволяющий президенту вводить пошлины до 100% против них, может быть принят в Штатах, однако президент Дональд Трамп не воплотит его в жизнь. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал экономист Алексей Зубец.

«Очевидно, что не введет, потому что речь идет о том, чтобы получить некую пугалку для разговора с Россией. Что такое стопроцентные санкции? Главные покупатели нефти [из России] — это Индия, Китай, Турция и другие государства. У Соединенных Штатов на сегодняшний день идут тяжелые торговые переговоры с Китаем. Китай для того, чтобы показать американцам, что санкции — это дорога с двусторонним движением, начал ограничивать поставки редкоземельных металлов [в США]. От этого под вопрос попало производство вооружения, которое невозможно без редкоземельных металлов», — объяснил он.

Американцам сейчас невыгодно закрывать китайский импорт в США, отметил экономист, поскольку это будет серьезным ударом по экономике Штатов.

«С Индией другая история. Индия, надо понимать, один из ближайших союзников Соединенных Штатов именно в сдерживании Китая. И вот как они будут вводить стопроцентные санкции против Индии?» — сказал Зубец.

Эта история, считает экономист, имеет «внутренний характер». У Трампа на фоне возможного принятия в сенате этого законопроекта будет возможность сказать законодателям-русофобам, что он давит на Россию, однако на практике «он просто не введет» санкции. Трамп таким образом воспользуется единоличным правом в этом вопросе, указал собеседник.

Власти США готовятся усилить давление на страны, которые продолжают закупать российские энергоресурсы. Новый двухпартийный законопроект позволяет президенту вводить пошлины до 100%, однако оставляет за ним право решать, применять ли эти ограничения на практике. Главными потенциальными целями станут Китай и Индия, тогда как для ряда других импортеров предусмотрены исключения. Инициатива уже получила поддержку Белого дома, но ее прохождение через конгресс пока не гарантировано.

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