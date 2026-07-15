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Политика

Американист объяснил, почему Хантер Байден вдруг начал критиковать Украину

Политолог Дудаков: Хантер Байден критикой Киева оправдывается за свою коррупцию
Craig Hudson/Reuters

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер заявлением о том, что Украина является «змеиным гнездом», пытается оправдаться за свою коррупционную деятельность времен, когда он входил в совет директоров украинской фирмы Burisma. Он также хочет наладить контакты с правым крылом лидеров общественного мнения в США. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Хантер Байден на текущий момент пытается наводить мосты с лидерами общественного мнения в американском правом лагере, Это, в частности, Такер Карлсон, Кендис Оуэнс и многие другие. Вот с ними он коммуницирует, подстраиваясь под их повестку. Они критикуют Украину, и он тоже пытается этим заниматься. Очевидно, что ему хочется оправдаться за свою собственную коррупцию и представить себя невинной жертвой украинских олигархов, которые ему давали взятки, а он их принимал и таким образом коррумпировался», — отметил он.

Хантер знал о коррупции, зарабатывая с нее большие деньги. Ему платили там примерно по $1 млн в год в фирме Burisma.

Накануне Хантер в беседе с украино-американским журналистом DJ Vlad на YouTube-канале признался, что недооценил политическое «змеиное гнездо» на Украине.

Ранее сын Байдена назвал главные провалы своего отца на посту президента.
 

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