Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Политика

ЛДПР предлагает ежегодно повышать выплату к пенсии

ЛДПР предложила установить ежегодное повышение выплаты к пенсии в размере 2%
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

ЛДПР предлагает установить ежегодное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости за каждый последующий год работы в размере 2% для лиц, имеющих страховой стаж не менее 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины). Мера позволит повысить уровень пенсионного обеспечения россиян. Пояснительная записка партии к законопроекту есть у «Газеты.Ru».

Как напомнили в партии, сегодня, в условиях дефицита кадров, повышается спрос на сотрудников старшего возраста. Так, в 2025 году число приглашений на работу для соискателей старше 50 лет выросло в два раза и достигло 5 млн. Поддержка пенсионеров, обладающих высоким трудовым стажем, – это не только долг государства перед ними, но и важный элемент формирования справедливого и устойчивого общества, указали авторы законопроекта.

«Законопроектом предлагается дополнить Закон о страховых пенсиях нормой, согласно которой лицам, имеющим страховой стаж не менее 35 лет (для мужчин) или не менее 30 лет (для женщин), устанавливается ежегодное повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости за каждый последующий календарный год работы в размере 2 процентов», — говорится в документе.

К примеру, с 1 января 2026 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 9 584,69 рубля. Соответственно, при его ежегодном повышении без учета индексации в течение 10 лет сумма выплаты составит 11 683,74 рубля, то есть увеличится почти на 22%.

«Сегодня в стране более 40 с половиной миллионов пенсионеров. Из них 7 миллионов 161 тысяча продолжают работать. При этом средний размер страховой пенсии по старости по отношению к средней зарплате составил всего 24 процента. Это худший показатель за последние 17 лет», — сказал «Газете.Ru» депутат Владимир Сысоев на расширенном заседании фракции ЛДПР в Государственной Думе «Поддержка пенсионеров в России: от слов к действию» 15 июля 2025 года.

В ЛДПР считают, что реализация законопроекта позволит повысить уровень пенсионного обеспечения граждан, имеющих длительный страховой стаж, а также «создать эффективный экономический стимул для продолжения трудовой деятельности независимо от возраста и факта получения пенсии».

До этого председатель Совета НАПФ Аркадий Недбай заявил, что россияне могут потерять доход, если слишком часто переводят пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Чтобы избежать потерь, менять фонд стоит не чаще одного раза в пять лет.

Ранее россиянам рассказали об увеличении пенсий в следующем году.
 

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!