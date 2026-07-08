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Бизнес

Россиянам объяснили, как можно потерять пенсионные накопления

Финансист Недбай: доход от пенсионных накоплений теряется при частой смене фондов
Morkovka1979/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут потерять доход, если слишком часто переводят пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Чтобы избежать потерь, менять фонд стоит не чаще одного раза в пять лет, рассказал «Газете.Ru» председатель Совета НАПФ Аркадий Недбай.

«Процедура смены фонда без потери инвестиционного дохода возможна не чаще одного раза в пять лет — в период фиксации дохода. Год такого перехода лучше заранее уточнить в своем фонде. Пенсионные накопления по системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) могут находиться либо в Социальном фонде России, где ими управляет ВЭБ.РФ, либо в одном из негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Для перехода в другой НПФ нужно заключить договор с новым фондом и подать заявление через «Госуслуги» или в отделении СФР», — отметил Недбай.

Перед сменой фонда эксперт посоветовал проверить, где сейчас находятся накопления: если они уже размещены в НПФ, их можно перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС) этого же фонда. Это позволит получить более гибкие условия использования средств, в том числе возможность единовременной выплаты, а в отдельных случаях — досрочного получения денег, сказал Недбай.

При выборе фонда эксперт рекомендовал обращать внимание не только на доходность за последний год, но и на результаты за длительный период, а также на удобство цифровых сервисов.

Ранее сообщалось, что россиянам с августа повысят накопительные пенсии.

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