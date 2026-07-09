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Бизнес

Россиянам рассказали об увеличении в следующем году пенсий

Эксперт Иванова-Швец: в 2027 году в России увеличатся все виды пенсий
Максим Блинов/РИА Новости

В следующем году в России увеличатся все виды пенсий. Об этом РИА Новости рассказала доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она напомнила, что страховые, социальные, накопительные и военные пенсии ежегодно повышаются в обязательном порядке. Итоговый размер повышения определится после оценки экономической ситуации ближе к концу 2026 года.

Иванова-Швец пояснила, что привычные сроки увеличения страховых пенсий могут быть скорректированы. В 2027 году вместо одной индексации с 1 января предусмотрены два этапа с 1 февраля и с 1 апреля. Порядок индексации социальных пенсий останется прежним и начнется с 1 апреля. С 1 августа 2027 года начнется плановый перерасчет выплат для работающих пенсионеров и повышение накопительных пенсий. Военные пенсии будут проиндексированы в октябре.

До этого сообщалось, что 1 августа накопительные пенсии россиян будут пересчитаны. Для большинства получателей выплаты увеличатся на 17,3%, а для отдельных категорий – на 19,3%.

Ранее россиянам напомнили о доплате к пенсии при наличии иждивенцев.

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