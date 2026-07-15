Мишустин провел встречу с главой «Ростеха»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об активном дорожном строительстве в стране. Его слова приводит РИА Новости.

Глава правительства РФ провел встречу с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Мишустин подчеркнул, что каждое из направлений деятельности госкорпорации должно быть нацелено на укрепление технологического и промышленного суверенитета России.

«В частности, такая задача относится к выпуску техники для строительства дорог, у нас оно активно развернуто. В этой сфере и планы масштабные — как на федеральном, так и на региональном уровнях», — сказал Мишустин.

В мае вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что власти обсуждают возможность участия Китая в финансировании и строительстве автодороги вдоль Каспийского моря с выходом на Иран, Пакистан и Афганистан. Он обратил внимание, что власти хотели бы развивать транспортную инфраструктуру не только за счет выделенных из бюджета средств, но и на внебюджетные деньги.

Ранее в России отложили строительство скоростной автотрассы Джубга — Сочи.