Хуснуллин рассказал о привлечении иностранных инвестиций в строительство дорог

Россия обсуждает возможность участия КНР в финансировании и строительстве автодороги вдоль Каспийского моря с выходом на Иран, Пакистан и Афганистан. Об этом в ходе интервью для РИА Новости рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он обратил внимание, что власти хотели бы развивать транспортную инфраструктуру не только за счет выделенных из бюджета средств, но и на внебюджетные деньги.

«На сегодняшний день у нас порядка 20 транспортных проектов отобрано. Они прошли экспертизу Минтранса, получили заключение министерства экономики о том, что эти проекты <...> дают хорошую базу для развития», — рассказал заместитель главы правительства.

Хуснуллин подчеркнул, что сейчас изучается возможность привлечения иностранных инвестиций в реализацию проектов, касающихся строительства дорог. По его словам, вопрос создания трассы вдоль Каспийского моря стоит очень остро. Представители РФ на прошедшем 12–17 мая форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» обсуждали с коллегами из КНР привлечение китайских средств в создание дороги, подчеркнул вице-премьер.

Ранее в России отложили строительство скоростной автотрассы Джубга — Сочи.