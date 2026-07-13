Стало известно, на сколько вырастет платеж по семейной ипотеке с октября

Ежемесячный платеж по семейной ипотеке за квартиру стоимостью 7,5 млн рублей может достигнуть 72 тыс. рублей, если ставку повысят до 12%, а срок субсидирования ограничат 15 годами. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

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«При нынешней ставке 6% и сроке кредита 30 лет семья платит около 36 тыс. рублей. Доля льготных программ в общем объеме выдачи ипотеки сейчас составляет около 55–60%, тогда как Минфин заявлял о цели снизить ее до 20–30%. Поэтому новые ограничения выглядят логичным продолжением этой стратегии. Наиболее вероятный сценарий — увеличение ставки до 12% для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге и до 10% для семей из других регионов. Для семей с двумя детьми ставки могут составить 10 и 8% соответственно. Ставку 6% могут сохранить для многодетных семей и при первоначальном взносе от 50%», — сказала Решетникова.

Существует и более оптимистичный вариант: для многодетных семей ставку могут снизить до 4%, а для семей с двумя детьми — оставить на уровне 6%, считает Решетникова. Одновременно лимиты семейной ипотеки могут увеличить до 15 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 8 млн рублей в остальных регионах, добавила эксперт. Но власти могут запретить комбинированную ипотеку и установить требования к минимальной площади приобретаемого жилья, уверена Решетникова.

По ее словам, еще один возможный сценарий предполагает ограничение срока субсидирования ставки: государство сможет гарантировать льготные условия только в течение первых 15 лет, а оставшуюся часть кредита заемщик будет выплачивать по рыночной ставке. По словам Решетниковой, это может снизить вероятность одобрения ипотеки на срок более 15 лет и увеличить размер ежемесячного платежа.

«Так, при стоимости квартиры 7,5 млн рублей, первоначальном взносе 20% и сроке кредита 15 лет платеж при ставке 12% составит около 72 тыс. рублей в месяц. При ставке 10% он будет равен 64,5 тыс. рублей, при 8% — 57,3 тыс. рублей, при 4% — 44,4 тыс. рублей. Если сохранить срок кредита в 30 лет, при ставке 8% семья будет платить около 44 тыс. рублей в месяц, при 10% — 52,7 тыс. рублей, при 12% — 61,7 тыс. рублей», — сказала эксперт.

По ее словам, доступность покупки квартиры в ипотеку, особенно для семей с одним ребенком, снизится. Это отразится как на размере ежемесячных платежей, так и на одобрении таких кредитов, заключила Решетникова.

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