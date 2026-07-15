Решение Болгарии выйти из «коалиции желающих» по Украине говорит о растущем понимании в Европе бесперспективности дальнейшего финансирования Киева на фоне безоговорочного преимущества России на поле боя. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик, глава Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин.

»... дальнейшее финансирование Украины — это деньги, которые не изменят ситуацию на поле боя. У России безоговорочное военное преимущество», — отметил он.

По его словам, некоторые европейские лидеры все чаще стали оценивать не только политические, но и экономические последствия дальнейшей поддержки Киева. Сезгин добавил, что именно поэтому в Европе усиливаются дискуссии о целесообразности продолжения такой политики, а выход Болгарии из «коалиции желающих» может стать примером для других европейских стран.

Накануне американское агентство Bloomberg сообщило о выходе Софии из «коалиции желающих» по Украине. По словам премьер-министра республики Румена Радева, решение военного конфликта на Украине заключается не в его затягивании, а в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.

В «коалиции желающих» состоят более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Ранее Захарова жестко высказалась о «коалиции желающих».