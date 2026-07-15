Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Политика

Аналитик объяснил решение Болгарии выйти из «коалиции желающих»

Аналитик Сезгин: военное преимущество России меняет позицию Европы по Украине
Teresa Suarez/Reuters

Решение Болгарии выйти из «коалиции желающих» по Украине говорит о растущем понимании в Европе бесперспективности дальнейшего финансирования Киева на фоне безоговорочного преимущества России на поле боя. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик, глава Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин.

»... дальнейшее финансирование Украины — это деньги, которые не изменят ситуацию на поле боя. У России безоговорочное военное преимущество», — отметил он.

По его словам, некоторые европейские лидеры все чаще стали оценивать не только политические, но и экономические последствия дальнейшей поддержки Киева. Сезгин добавил, что именно поэтому в Европе усиливаются дискуссии о целесообразности продолжения такой политики, а выход Болгарии из «коалиции желающих» может стать примером для других европейских стран.

Накануне американское агентство Bloomberg сообщило о выходе Софии из «коалиции желающих» по Украине. По словам премьер-министра республики Румена Радева, решение военного конфликта на Украине заключается не в его затягивании, а в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.

В «коалиции желающих» состоят более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Ранее Захарова жестко высказалась о «коалиции желающих».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!