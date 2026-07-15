Стало известно о желании Зеленского «скинуть» на Буданова все неудачи Минобороны

Намерение украинского лидера Владимира Зеленского сделать главу своего офиса Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) министром обороны говорит о желании президента избавиться от излишней популярности нынешнего главы МО Украины Михаила Федорова и повесить на Буданова неудачи ведомства. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нардеп Владимир Олейник.

«Самая рабочая версия, почему он затеял эту перестановку, связана с одним человеком — Федоровым. Убрать Федорова просто как министра Зеленский может: он эту кандидатуру подает, он имеет право в парламенте сделать заявление о том, что требует отставки такого министра. Для него [Зеленского] это чревато последствиями, потому что Федоров не худший из министров, однако у него появились свои политические амбиции. Федоров оброс блогерами, его начинают продвигать в обществе как реформатора, он начал перенаправлять потоки. Это же самое крупное министерство с самым крупным бюджетом», — сказал он.

По мнению Олейника, если Буданов станет министром обороны, Зеленский за счет него укрепит свой личный рейтинг, «скинув» на главы оборонного ведомства все проблемы с ПВО Украины и нехваткой ракет для систем Patriot. Кроме того, в этом Зеленскому могут помочь и провалы ВСУ на фронте, которые, по словам экс-нардепа, произойдут в ближайшее время.

До этого депутат Верховной рады и член фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что действующий глава офиса президента Украины Кирилл Буданов может уйти со своей должности и возглавить Минобороны, а его кресло в таком случае займет уходящая в отставку премьер-министр страны Юлия Свириденко.

Ранее Свириденко объяснила роль Зеленского в ее отставке с поста премьера Украины.