Захарова: замена Черчилля на ЛГБТ-активистов на купюрах Британии — деградация

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала «абсолютной деградацией» идею заменить экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля и писательницу Джейн Остин на представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) на британских купюрах.

Таким образом она прокомментировала информацию о том, что кабинет министров Великобритании предлагал Банку Англии включить в будущие выпуски банкнот больше изображений представителей разных меньшинств, включая ЛГБТ-активистов.

Захарова подчеркнула, что страна изображает на банкнотах тех, кого желает «возвести в герои».

«Это один из ярчайших признаков того, о чем мы говорим, — абсолютной деградации этого западного меньшинства», — отметила Захарова.

В том же эфире дипломат заявила, что западная «коалиция желающих» по Украине по степени «озверения» и «расчеловечивания» напоминает Содом и Гоморру.

По мнению представителя МИД, мотивация членов «коалиции желающих» не имеет ничего общего со стремлением к глобальной безопасности или установлению порядка.

Ранее Дмитриев назвал Британию «падшей империей».