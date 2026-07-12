Великобритания превратилась в «падшую империю» из-за разразившегося в ней миграционного кризиса. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Падшая ммперия», — написал он.

Таким образом глава РФПИ прокомментировал опубликованный британским правым активистом Томми Робинсоном скандальный видеоролик. На кадрах видно, что светлокожий мужчина защитил девушку от пристававшего к ней темнокожего незнакомца. Затем к ним подошла женщина в полицейской форме с листком бумаги, на котором было написано, что люди со светлым тоном кожи виноваты, а с темным — невиновны. Женщина достала электрошокер и ударила током светлокожего мужчину. Когда он упал, полицейская стала бить его дубинкой. По словам Робинсона, это видео отражает происходящее в современной Британии.

До этого Дмитриев заявил, что британский премьер Кир Стармер оставит в качестве своего политического наследия «банды грумеров» и «мигрантские преступления».

Ранее глава Пентагона призвал Европу остановить «вторжение» мигрантов.