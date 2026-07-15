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Политика

Макрон отреагировал на поражение сборной Франции в полуфинале чемпионата мира

Макрон поздравил обыгравшую Францию сборную Испании с выходом в финал ЧМ-2026
Annegret Hilse/Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон выразил благодарность французской сборной по футболу за выступление на чемпионате мира и поздравил Испанию с выходом в финал турнира. Об этом он написал в соцстеи Х.

«Поздравляем Испанию с выходом в следующий раунд. Спасибо игрокам сборной Франции за то, что так самоотверженно защищали цвета нашей страны. Сегодняшнее поражение тяжелое, но эта команда молода и полна надежд», — заявил Макрон.

Сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 2:0. Голами отличились Микель Оярсабаль (реализовал пенальти, заработанный Ламином Ямалем) и Педро Порро. В финале ЧМ-2026 испанцы сыграют с победителем противостояния Англия — Аргентина. Матч между ними состоится сегодня вечером в 22:00 мск.

Ночью сообщалось, что французская полиция усилила меры безопасности и перекрыла Елисейские поля в Париже после поражения национальной сборной.

Ранее Мбаппе установил рекорд сборной Франции.

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