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ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Политика

«Панический спрос»: в Татарстане будут регулярно проверять АЗС из-за ажиотажа с бензином

Минниханов поручил проверять АЗС в Татарстане из-за ажиотажа с бензином
Константин Михальчевский/РИА Новости

Власти Татарстана усилят контроль за автозаправочными станциями (АЗС) из-за ажиотажа с бензином — раис республики Рустам Минниханов поручил профильным службам проводить регулярные проверки АЗС и принимать меры при выявлении нарушений. Об этом сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

По ее словам, поставки топлива на заправки осуществляются по графику, а имеющихся запасов достаточно. Из-за повышенного спроса на отдельных АЗС Казани объемы поставок были увеличены, однако это не позволило полностью снять напряженность, отметила Галимова. В связи с этим Минниханов поручил проверить вопросы логистики.

«На сегодняшний день производители топлива отмечают панический спрос. Одна и та же заправка ранее продавала 15 тонн топлива за 24 часа, а уже сегодня этот же объем разбирают за 6 часов. Причина — зафиксирован массовый выкуп топлива впрок», — указано в сообщении.

Несмотря на запрет отпуска топлива в канистры, некоторые автомобилисты продолжают скупать бензин в больших объемах. Это приводит к образованию длинных очередей и искусственному дефициту, подчеркнула Галимова.

Она призвала жителей Татарстана не поддаваться панике, заправлять автомобили только по мере необходимости и не создавать ажиотаж.

В течение последней недели в республике зафиксирован рост цен на все виды бензина и дизельного топлива. Стоимость АИ-95 увеличилась на 2,15%, достигнув 67,80 рублей за литр. АИ-92 подорожал на 0,65% до 62,97 рублей, АИ-98 – на 0,57% до 91,67 рублей. Цены на дизельное топливо выросли на 1,14% и составили 75,44 рубля за литр.

Ранее в Татарстане ввели временные лимиты на продажу бензина на некоторых АЗС.

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