Посольство России обвинило Гаагу в осознанном обострении отношений

Гаага осознанно обостряет отношения с Москвой. Об этом РИА Новости заявили в посольстве России в Нидерландах.

В диппредставительстве уточнили, что посол РФ Владимир Тарабрин был вызван в МИД Нидерландов в связи с обвинениями страны в кибератаках.

«Вставшая на данный деструктивный путь Гаага, к сожалению, последовательно и осознанно продолжает вести дело к дальнейшему обострению отношений с нашей страной, бездумно заигрывая с темой возможного «конфликта на Востоке», — сказали в посольстве.

Накануне Совет Евросоюза выпустил заявление, в котором обвинил Россию в якобы «злонамеренной кибердеятельности» против десяти европейских стран, в том числе Украины. В Брюсселе утверждают, что хакеры под контролем ФСБ «проникали в правительственные сети и саботировали критическую инфраструктуру». На этом фоне МИД Франции, Германии и Финляндии уже вызвали российских послов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол осудил обвинения Австрии в причастности России к кибератакам.