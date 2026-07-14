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Политика

Посол осудил обвинения Австрии в причастности России к кибератакам

Посол Грозов выразил сожаление конфронтационной линией Австрии против РФ
МИД России

Посол России в Австрии Андрей Грозов выразил сожаление проводимой Веной конфронтационной линией против Москвы. Об этом сообщило посольство РФ в Telegram-канале.

Диппредставительство уточнило, что дипломата пригласили на беседу в МИД Австрии в связи с обвинением России в совершении кибератак против госорганов и объектов критической инфраструктуры стран-членов Евросоюза. В ходе беседы послу заявили о неприемлемости подобных акций.

«Посол России указал на неприемлемость обвинений в нашей причастности к каким-либо деструктивным действиям как не имеющих под собой никаких доказательств. Выразил сожаление проводимой официальной Веной евросолидарной, конфронтационной линией в отношении Москвы», — говорится в сообщении.

Накануне Совет Евросоюза выпустил заявление, в котором обвинил Россию в якобы «злонамеренной кибердеятельности» против десяти европейских стран, в том числе Украины. В Брюсселе утверждают, что хакеры под контролем ФСБ «проникали в правительственные сети и саботировали критическую инфраструктуру». На этом фоне МИД Франции, Германии и Финляндии уже вызвали российских послов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали голословными обвинения в кибератаках со стороны Европы.

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