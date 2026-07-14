Россия призвала ЕС к конструктивному диалогу по использованию киберпространства

Постпредство России при Евросоюзе (ЕС) довело до Брюсселя позицию Москвы по мирному использованию киберпространства. Об этом говорится в комментарии дипмиссии после принятия ЕС санкций против связанных с Россией лиц и организаций за якобы «кибердеятельность», пишет РИА Новости.

Как отмечается в документе, российская сторона последовательно выступает за мирное использование киберпространства в полном соответствии с нормами международного права и положениями резолюций Генассамблеи ООН по международной информационной безопасности. Позиция была доведена до европейской стороны в ходе встречи в Европейской внешнеполитической службе 14 июля.

В постпредстве также напомнили, что Россия была инициатором разработки Конвенции ООН против киберпреступности, принятой Генассамблеей в декабре 2024 года, и продолжает участвовать в работе международных форматов по борьбе с киберпреступностью. Москва готова к профессиональному сотрудничеству с ЕС в расследовании компьютерных инцидентов, отмечается в комментарии.

«Евросоюз, предпочитая тактику публичного предъявления необоснованных обвинений в адрес нашей страны, по-прежнему уклоняется от профессионального и конструктивного взаимодействия по данному вопросу», — заявили в постпредстве РФ.

13 июля Совет Евросоюза выпустил заявление, в котором обвинил Россию в якобы «злонамеренной кибердеятельности» против десяти европейских стран, в том числе Украины. В Брюсселе утверждают, что хакеры под контролем ФСБ «проникали в правительственные сети и саботировали критическую инфраструктуру». На этом фоне МИД Франции, Германии и Финляндии уже вызвали российских послов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российского посла вызвали в МИД Нидерландов.