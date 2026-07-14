Обвинения России в кибератаках со стороны Европейского союза (ЕС) не имеют под собой оснований. Это скорее предлог для оправдания собственных провалов и колоссальных трат на Киев. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов.

«Запад привычно и голословно обвиняет Россию в том, чем занимается сам. Их спецслужбы уже не один десяток лет пытаются вмешиваться во внутренние российские дела», — подчеркнул он.

Нынешний «спектакль» необходим европейским политикам, чтобы повысить доверие общественности к поддержке Киева и удержаться на своих местах, добавил Климов.

На этой неделе Совет ЕС выпустил заявление, в котором обвинил Россию в осуществлении «злонамеренной кибердеятельности» против 10 европейских стран, включая Украину. В региональном содружестве утверждают, что хакеры под контролем Федеральной службы безопасности РФ якобы «проникали в правительственные сети и саботировали критическую инфраструктуру». В Брюсселе пообещали, что будут решительно реагировать на действия Москвы, в том числе с помощью дополнительных санкций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Каллас пообещала вызвать представителя России при ЕС из-за кибератак.